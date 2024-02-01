«История была извращена»: Захарова раскрыла правду о «депортации» Би-2 из Таиланда

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 12 0

Захарова: «Би-2» отказалась от консульской поддержки России

«История была извращена»: Захарова раскрыла правду о «депортации» Би-2 из Таиланда

Фото: 5-tv.ru

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Что же произошло с группой на самом деле?

Группу «Би-2» в Таиланде задержали за нарушение миграционного законодательства, от консульского сопровождения со стороны России музыканты отказались. Об этом в «360» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«История многими, к сожалению, была извращена. Кто-то это делал сознательно. <…> Зашкаливающее количество материалов в соцсетях, на сайтах и в западных СМИ на этот счет относительно музыкантов», — сказала дипломат.

Дело в том, говорит Захарова, что прилетели в Таиланд они по одним визам, а выступать должны были по другим. Тайская сторона, уточнила дипломат, уведомила «Би-2» о нарушении.

МИД же предоставил группе возможность встретиться с российским консулом, но «Би-2» от этого отказались. Вероятно, чтобы не показаться незаконопослушными, кто-то решил заговорить о «принудительной депортации», отметила Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что группа «Би-2» прилетела из Таиланда в аэропорт Тель-Авива. После этого они сели в микроавтобус с неоновой подсветкой и уехали. 

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