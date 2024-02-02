Пять побед и пять поражений: с каким счетом Валерий Карпин подошел к 55-летию

Какой путь ему пришлось пройти для попадания в сборную России?

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 2 февраля празднует юбилей. Ему исполнилось 55 лет.

Несмотря на возраст, он, по собственному признанию, следов старения до сих пор не замечает. Об успехах и неудачах Карпина читайте в материале 5-tv.ru.

С детства начал двигаться к мечте

Карпин родился в Нарве в семье хоккеиста и работницы текстильного производства. С детства он начал увлекаться футболом.

Сначала играл в клубе Нарвы, а в середине 1980-х уже выступил в нескольких матчах за таллинский футбольный клуб, куда попал сразу же после окончания школы. Во время службы в армии играл за ЦСКА, а после — год в воронежском «Факеле».

В 1990-м Карпин стал игроком «Спартака». За московский клуб он сыграл более 100 матчей и забил почти 30 голов.

Именно в составе «красно-белых» футболист смог стать трехкратным чемпионом России — с 1992 по 1994 года. Затем он уехал за рубеж, в разные годы играл за испанские клубы «Реал Сосьедад», «Валенсию», «Сельту», в 2000-м став обладателем Кубка Интертото.

Игра в сборной России

Уткин Игорь / ТАСС

За сборную России с 1992 по 2003 годы Карпин сыграл 72 раза, забив 17 голов. Один из них принес команде победу над Францией в 1999 году.

А в 2002-м спортсмен стал участником скандала с той же командой: Карпин ввязался в потасовку с игроками противника, возмущенными его грубой игрой. После встречи на Карпина в раздевалке набросился Патрик Виейра, что переросло в драку членов обеих сборных.

В 2003 году Карпин принял решение завершить карьеру в сборной. А в 2005-м стал капитаном национальной команды по пляжному футболу — тогда он взял серебро в составе команды на Кубке Европы-2005.

Тренерская карьера

После продолжительного перерыва Карпин решил вернуться в футбол. В 2008-м занимал пост гендиректора московского «Спартака», периодически совмещая должность с наставничеством.

В 2010 году стал тренером категории Pro. Под его руководством команда два раза стала серебряным призером Чемпионата России.

Позже Карпин снова поехал в Испанию, где взялся за тренерство в «Мальорке». В этой стране он также занимался строительным бизнесом, был совладельцем команды по шоссейным велогонкам Karpin-Galicia и волейбольного клуба Vigo Valery Karpin.

Вернувшись в Россию, возглавлял клуб «Торпедо». C декабря 2017 года — главный тренер «Ростова».

Новодережкин Антон / ТАСС

Кроме того, Карпин работал ведущим футбольного шоу El Rondo на испанском канале TVE2. Сотрудничал с телеканалом «Матч ТВ» в качестве эксперта и комментатора.

Там же потом стал главным редактором футбольных трансляций. В 2012 году получил звание заслуженного мастера спорта России.

В 2021 году Карпин был назначен главным тренером России. Он до сих пор работает как в национальной команде, так и в «Ростове».

Победы Карпина

Уже спустя полгода нахождения в должности главного тренера сборной России Карпину удалось достичь определенных высот, установив и повторив несколько рекордов. Благодаря этому страна на тот момент поднялась с 41 на 33 место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Так, в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России победила сборную Кипра со счетом 2:0. Эта победа стала первой для Карпина на посту главного тренера национальной команды.

Вторую победу сборная России одержала также со сборной Кипра в отборочном матче ЧМ-2022 — 6:0. Поначалу казалось, что футболисты ищут себя, будто отдавая инициативу сопернику.

Но все же сборная России собралась и показала весь свой потенциал. Счет команда открыла уже на четвертой минуте.

В том матче голы забили Федор Смолов, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Антон Заболотный и Александр Мостовой. В следующем году команда Карпина обыграла Киргизию со счетом 2:1.

Тот матч был первым за десять месяцев. Тогда Карпин решил дать возможность проявить себя нескольким новичкам. В итоге сразу девять человек дебютировали за сборную: Александр Коваленко и Роман Ежов, Максим Глушенков (все — «Крылья Советов»), Александр Сильянов и автор победного гола Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Данил Круговой («Зенит»), Сергей Бородин («Краснодар»), Даниил Хлусевич («Спартак») и Артем Макарчук («Сочи»).

© РИА Новости / Алексей Филиппов

В марте прошлого года сборная России обыграла сборную Ирака со счетом 2:0. Матч проходил в Петербурге — эта игра стала первой после победы над Кипром.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.

Последней крупной победой при Карпине пока считается матч с Кубой. В нем сборная России забила соперникам аж восемь голов.

Голы тогда забили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Поражения Карпина

В карьере Карпина были не только победы, но и поражения. Так, в ноябре 2021 года сборная России проиграла сборной Хорватии.

В той игре противник одержал победу со счетом 0:1. Тогда тренер взял ответственность за результат на себя и признал свою вину.

«Обидно, когда ты создаешь 30 моментов, а потом тебе все-таки забивают. Тогда это обидно. А когда ты ни одного момента не создал, боишься… закрываешься от мяча, контригру не хочешь навязывать никакую — контригру с мячом имею в виду — в конце концов, так и происходит», — объяснил тогда Карпин.

Кроме того, в 2014 году под руководством Карпина «Спартак» проиграл «Тосно», хотя выставил на матч крепкий состав: Сальваторе Боккетти, Евгения Макеева, Дмитрия Комбарова, Дениса Глушакова, Юру Мовсисяна и других. И они уступили со счетом 0:1.

После матча Карпин заявил, что такой результат — позор для «красно-белых». В 2013 году «Спартак» проиграл «Санкт-Галлену» со счетом 2:4 и вылетел из Лиги Европы — и наставник использовал похожие выражения.

«Нам всем стыдно, начиная с меня и заканчивая футболистами. Мне не показалось, что игроки отнеслись к игре так же, как в Перми. Индивидуальных ошибок было больше, чем недонастроя. Что я сказал команде после игры, говорить не буду», — говорил тогда Карпин.

Не ощущает старость!

Накануне дня рождения Карпин признался, возраст в паспорте — всего лишь цифры. Душой и телом он старения не ощущает. Его в 55 лет волнует лишь одно — спать он долго не может.

«Честно, не замечаю за собой признаков старого человека. Единственное, что меня беспокоит — не могу долго спать. Раньше в свой выходной мог спокойно просыпаться и в 12 дня, и в час. А сейчас, если до девяти поспал, считай, успех. Говорят же — старенькие долго не спят», — поделился он.

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