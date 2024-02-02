В России предложили поднять призывной возраст для отдельной категории граждан

Сегодня подлежат призыву мужчины, которым от 18 до 30 лет. Какие изменения предлагается внести?

В Госдуме подготовили поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», которые предусматривают поднятие призывного возраста на 20 лет. Документ обнародован на сайте нижней палаты парламента.

В законопроекте предлагается повысить призывной возраст до 50 лет для получивших российское гражданство мужчин. Согласно данным МВД страны, в период с января по октябрь 2023 года паспорт РФ получили свыше 318 тысяч иностранцев, в большей степени это выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана.

По действующему законодательству в России подлежат призыву граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Авторы инициативы считают, что каждый россиянин обязан не только пользоваться доступными благами государства, но и при необходимости встать на его защиту. В настоящее время иностранцы с паспортом России часто уклоняются от постановки на воинский учет или дожидаются 30 лет и только тогда вступают в гражданство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах осеннего призыва в России. Так, на военную службу поступили 130 тысяч граждан. Призывные комиссии работали с начала октября, спустя две недели молодых людей начали отправлять в воинские части.