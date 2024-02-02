«Благо выжила»: Рудковская откровенно поделилась ужасом из жизни

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 135 0

Около 25 лет назад Рудковская опасным путем похудела на десять килограммов

«Благо выжила»: Рудковская откровенно поделилась ужасом из жизни

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитая телеведущая однажды решила попробовать «чудо-таблетки», после которых у нее начались побочные эффекты.

Российская телеведущая Яна Рудковская поделилась с поклонниками страшной историей из своей молодости. Как оказалось, много лет назад «таблетки от похудения» сильно повлияли на здоровье супруги фигуриста Евгения Плющенко. Об этом пишет dni.ru.

Одна из главных красавиц российского шоу-бизнеса раскрыла, что не всегда была довольна своей фигурой. Как и многие девушки, Рудковская стремилась следовать навязанным стандартам красоты и мечтала сбросить лишние килограммы. Погоня за идеалом сыграла с известным продюсером злую шутку.

Около 25 лет назад самым популярным способом похудеть стало одно лекарственное средство из Таиланда. Поддавшись влиянию моды, Яна попробовала сомнительный препарат и сбросила десять килограммов. Однако взамен Рудковская приобрела огромное количество проблем со здоровьем — таблетки спровоцировали множество побочных эффектов. Поклонники «чудо-лекарства» часто страдали от бессонницы, головокружения и даже обезвоживания.

«Аппетита нет, в туалет все время бегаешь и таешь на глазах… Благо, очень молодая была и выжила, а были кого в больничках еле откачали», — раскрыла подробности знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Борисова продолжает худеть с помощью опасного препарата.

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