«Серьезные осложнения»: Кейт Миддлтон впала в кому после операции

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 596 0

Телеведущая Кальеха: Кейт Миддлтон находилась в коме после перенесенной операции

«Серьезные осложнения»: Кейт Миддлтон впала в кому после операции

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Прессе удалось узнать о жутких подробностях ее состояния.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не так давно перенесла серьезную операцию на брюшной полости. Неожиданный больничный стал настоящим шоком для общественности и заставил тысячи людей немало переживать за жизнь королевской особы. Подлила масла в огонь испанская телеведущая Конча Кальеха, которая сообщила, что Миддлтон находилась в коме. Об этом пишет StarHit.ru.

Во время эфира на одном из крупнейших новостных телеканалов Испании журналистка поделилась пугающими подробностями состояния Кейт, упомянув, что та пережила состояние комы.

«Были серьезные осложнения, которых врачи не ожидали, потому что операция прошла хорошо, но послеоперационный период прошел не по плану», — рассказала Кальеха.

Вопиющее заявление не осталось без внимания близких принцессы Уэльской. Представители дворца поспешили как можно скорее опровергнуть подобную информацию и убедить общественность в том, что с Кейт Миддлтон все в порядке.

«Это полная чушь. Эта женщина даже не предпринимала попыток проверить факты из того, что она сказала. По сути, это полностью выдумка, и я постараюсь быть вежливым: все, что было сказано — абсолютно не так», — возмутился представитель принцессы.

Согласно информации Кенсингтонского дворца, сейчас она восстанавливается дома после возвращения из больницы. Однако к своим королевским обязанностям она не сможет вернуться как минимум до окончания Пасхи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон вернулась домой после операции.

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