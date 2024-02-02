Проблемы не отступают? Что сейчас происходит с ведущим Борисом Корчевниковым

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 401 0

Гостем нового выпуска передачи Бориса Корчевникова стал певец Юрий Лоза

Проблемы не отступают? Что сейчас происходит с ведущим Борисом Корчевниковым

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Журналист продолжает вести свою программу после перенесенной операции.

Гостем разговорной программы ведущего Бориса Корчевникова на федеральном телеканале стал знаменитый певец Юрий Лоза. Как прошел выпуск новой серии передачи и что сейчас происходит с журналистом, рассказывает dni.ru.

Вчера российский исполнитель, композитор и поэт отметил 70-летний юбилей — вспомнить былое и раскрыть некоторые тайны своего прошлого музыкант решил для программы Бориса Корчевникова. Внимание телезрителей было приковано не только к популярному певцу, но также и к очаровательному ведущему, который несколько лет назад перенес хирургическое вмешательство по удалению доброкачественной опухоли.

Операция спасла мужчину, однако возникли некоторые осложнения — к несчастью, был задет слуховой нерв. Теперь телеведущий должен носить специальный аппарат, который позволяет ему слышать. Несмотря на периодически возникающие сложности со здоровьем, Борис Корчевников продолжает вести свою передачу и приглашать на нее интересных гостей.

Журналист во время эфира шутливо поздравил именинника. Прямо в студии был установлен большой надувной матрас, на котором и расположился телеведущий во время исполнения хита Юрия Лозы «Плот».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Лоза отмечает 70-летие.

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