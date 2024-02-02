Разворошила гнездо: как Нуланд шокировала всех внезапной поездкой на Украину

Какие цели преследует американский дипломат?

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросами Виктория Нуланд прибыла на Украину, удивив власти страны. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Нуланд устроила сюрприз», — говорится в материале.

В опубликованном Госдепартаментом расписании не было информации о визите Нуланд на Украину. Но, как отмечается, приезжать «в гости» без предварительного звонка стало обычной практикой для американских политиков после начала СВО.

Эксперты считают, что Нуланд прибыла, чтобы разобраться в конфликте, который возник между президентом страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американским спецслужбам известно о персональной коррумпированности Зеленского. Американский журналист Сеймур Херш уточнил, что директор ЦРУ Уильям Бернс поведал главе Незалежной, что на того жалуются подчиненные из-за чрезмерной жадности при воровстве из бюджета.