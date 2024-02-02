Разворошила гнездо: как Нуланд шокировала всех внезапной поездкой на Украину

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 138 0

«Страна.ua»: Нуланд приехала на Украину без приглашения

Разворошила гнездо: как Нуланд шокировала всех внезапной поездкой на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Kirill Chubotin

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Какие цели преследует американский дипломат?

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросами Виктория Нуланд прибыла на Украину, удивив власти страны. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Нуланд устроила сюрприз», — говорится в материале.

В опубликованном Госдепартаментом расписании не было информации о визите Нуланд на Украину. Но, как отмечается, приезжать «в гости» без предварительного звонка стало обычной практикой для американских политиков после начала СВО.

Эксперты считают, что Нуланд прибыла, чтобы разобраться в конфликте, который возник между президентом страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американским спецслужбам известно о персональной коррумпированности Зеленского. Американский журналист Сеймур Херш уточнил, что директор ЦРУ Уильям Бернс поведал главе Незалежной, что на того жалуются подчиненные из-за чрезмерной жадности при воровстве из бюджета.

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