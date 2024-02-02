Умер звезда фильмов «Рокки» и «Хищник» Карл Уэзерс

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 114 0

Что произошло со знаменитым актером?

Умер звезда фильмов «Рокки» и «Хищник» Карл Уэзерс

Фото: Кадр из х/ф «Хищник». Режиссер: Джон Мактирнан, 1987г.

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Скончался актер Карл Уэзерс, снявшийся в фильмах «Рокки» и «Хищник». Об этом сообщило издание Deadline.

Знаменитости на момент смерти было 76 лет. Отмечается, что сердце Уэзерса остановилось во сне.

«Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь. Своим вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и получил признание во всем мире и среди поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом», — отметили близкие звезды.

Уэзерс родился 14 января 1948 года. Популярность он обрел после съемок в фильмах «Рокки», «Хищник», «Счастливчик Гилмор» и «Никки, дьявол-младший».

Артист также исполнил роль экранной версии самого себя в комедийном сериале «Замедленное развитие». Был номинирован на премию «Эмми Прайм-тайм» в номинации «Лучший приглашенный актер в драматическом сериале» за работу в сериале «Мандалорец».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды «Золотого теленка» Анатолия Дриженко.

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