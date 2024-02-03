В Волгограде ликвидировано открытое горение нефтепродуктов

Спасатели ликвидировали в Волгограде открытое горение нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону в Telegram-канале.

«Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали открытое горения. Погибших и пострадавших нет», — указывается в сообщении.

В настоящее время эксперты устанавливают причину возгорания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Волгограде вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Там загорелись нефтепродукты.