Объединение могло бы решить внутренние проблемы на эти деньги, но продолжает разжигать конфликт.

Власти Европейского союза пошли против национальных интересов, когда решили выделить Украине 50 миллиардов евро. В Государственной думе подчеркнули, что страны ЕС обрекли своих граждан на большие проблемы.

В нижней палате парламента РФ предрекли приход к власти новых лидеров стран Европы и депутатов Европарламента, которые будут будут решать внутренние проблемы и бороться за благополучие своих граждан.

Отмечается, что Евросоюз потратит деньги на разжигание конфликта, когда в ряде стран наблюдается тяжелая ситуация в секторе сельского хозяйства. Тысячи фермеров вышли на забастовки и протесты из-за роста цен на топливо и сокращения субсидий.

В конце января Евросоюз разработал план помощи Украине на 20 миллиардов евро. Такую меру ввели из-за того, что Венгрия наложила вето на подготовку пакета поддержки в сумме 50 миллиардов евро. Однако 1 февраля лидеры Евросоюза все-таки согласовали выделение Украине этих денег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ЕС не хочет помогать Украине, но продолжает это делать.