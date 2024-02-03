Церемония вывода из эллинга подлодки «Князь Пожарский» прошла в Северодвинске

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 55 0

Вооружение атомного подводного крейсера позволят эффективно выполнять все задачи.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера «Князь Пожарский» проекта «Борей-А» состоялась на предприятии «Севмаш» в городе Северодвинске Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Завершен стапельный период строительства четвертого серийного корабля модернизированного проекта, которым является АПК „Князь Пожарский“», — отметили в ведомстве.

Проводилась церемония под руководством главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова. В ней также приняли участие представители региональных и городских органов власти, а также Объединенной судостроительной корпорации и промышленности. Старт выводу «Князя Пожарского» из эллинга дал гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

Евменов в ходе мероприятия заявил, что церемония в очередной раз подтверждает курс России на укрепление и развитие морских стратегических ядерных сил во имя обеспечения безопасности страны. По словам адмирала вооружение, технические характеристики крейсера позволят эффективно выполнять все задачи по предназначению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главком ВМФ России Николай Евменов проверил ход работ на предприятиях «Звездочка» и «Севмаш» в Северодвинске. Ему доложили о выполнении плана гособоронзаказа в сфере судоремонта и атомного подводного кораблестроения РФ.

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