В МИД РФ призвали рассмотреть в СБ ООН удары США по Сирии и Ираку

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 51 0

Вашингтон и Лондон намерено втягивают в конфликт другие страны.

В МИД РФ призвали рассмотреть в СБ ООН удары США по Сирии и Ираку

Фото: www.globallookpress.com / Hasan Bratic

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Россия требует, чтобы удары США по Сирии и Ираку рассмотрели на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств. Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН», — подчеркнула Захарова.

Дипломат заявила, что США показали свою агрессивную политику на Ближнем Востоке. Белый дом, по мнению Захаровой, пренебрегает нормами международного права.

Великобритания действует совместно с США и это становится похоже на некую «международную коалицию». Захарова подчеркнула, что Лондону придется ответить за свою поддержку провокационных действий Вашингтона.

Дипломат подчеркнула, что Великобритания и Соединенные Штаты целенаправленно пытаются втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока.

«Последние события подтверждают: США не ищут и никогда не искали решений проблем в регионе. Положение дел, когда хронические противоречия на Ближнем Востоке только усугубляются, Вашингтон всегда устраивало», — заявила Захарва.

Ранее 5-tv.ru писал, какие последствия могут иметь удары США и Британии по Йемену.

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