«Жизнь внесла свои коррективы»: Алсу честно рассказала об отношениях с мужем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Певица Алсу опровергла слухи о разводе с мужем

«Жизнь внесла свои коррективы»: Алсу честно рассказала об отношениях с мужем

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Polyakov

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Певица ответила на вопрос, действительно ли она развелась с супругом.

Певица Алсу опровергла слухи о разводе с мужем. Она рассказала, что у нее хорошие отношения с супругом, он дарит ей цветы и подарки. Вместе с тем она поведала и о чувствах, которые испытала, отпраздновав 40-летие.

«Как говорят, женщина вступает на какой-то новый осознанный путь, или просто сама жизнь внесла свои коррективы и перемены… В любом случае, что пришло — лучше, чем-то, что ушло», — сказала знаменитость в шоу на одной из радиостанций.

Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым вот уже 18 лет. Слухи о том, что в их браке не все гладко, ходят давно.

Так, в декабре прошлого года ее супругу исполнилось 46 лет. Дочка Микелла решила трогательно поздравить папу с праздником, сопроводив это совместным снимком.

В своем обращении она призналась ему в любви и поблагодарила за то, что он для нее делает. При этом самой Алсу на фото не было.

Она даже не поздравила супруга — по крайней мере, публично. Также многие замечали певицу на публике без обручального кольца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о восьми звездных семьях, распавшихся из-за алкоголя.

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