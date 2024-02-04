Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Официальное признание своих заслуг спикер Госдумы получил в юбилей: сегодня ему исполняется 60 лет.

Кандидат в президенты РФ, действующий президент Владимир Путин наградил спикера Госдумы Владимира Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Вручение награды совпало с юбилеем парламентария: 4 февраля политик отмечает 60-летие.

Соответствующий указ главы государства появился на официальном сайте Кремля. В пресс-службе президента Путина отметили высокие заслуги Володина в вопросе проработки законодательных инициатив.

Отдавший работе в правительстве страны без малого 25 лет чиновник сумел добиться выдающихся успехов в работе ведомства, наладил функционирование всех внутренних процессов в Госдуме и успешно применил умение находить и фиксировать требующиеся компромиссы.

«(Награда вручается — Прим.ред.) за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу. Наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Володина Вячеслава Викторовича — председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», — говорится в документе.

Отметим, что орденами «За заслуги перед Отечеством» четвертой и третьей степени Володин был награжден в 2006 и 2012 годах соответственно.

Сам политик чуть ранее в беседе с журналистами признавался, что в работе над инициативами проводит по 16 часов в сутки. По словам Володина, у парламентариев высшего эшелона практически не бывает отпусков и больничных.

До этого 5-tv.ru писал, что Владимир Путин наградил участников спецоперации «Золотыми звездами».