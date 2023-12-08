Наши герои: Путин наградил участников спецоперации «Золотыми звездами»

Героям России Владимир Путин вручал сегодня медали «Золотая звезда». Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. Туда пригласили более 200 человек. Каждый из них проявил особое мужество и героизм. Но, конечно, особое внимание — участникам СВО. За церемонией наблюдал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

День Героя Отечества отмечают только завтра, но торжественные мероприятия в Кремле решили провести накануне. В зале те, кто получил награду на поле боя и на гражданке, но президент награждает сегодня только участников специальной военной операции.

Их 15, они уроженцы разных регионов России, служат в разных подразделениях, а еще разных званий: от рядового до полковника. Тут главное даже не то, что они сделали, а то, ради чего.

«Наш долг — знать и чтить героев. Делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего. Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в СВО, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, который на протяжении веков отличал защитников Отечества. Их подвиги поражают, ими гордится вся страна. И для меня, безусловно, честь вручить сегодня нашим военнослужащим „Золотые звезды“ Героев России», — сказал Владимир Путин.

Но за плечами каждого история, которая тянет на остросюжетный роман или на кинофильм-блокбастер. Не один конкретный подвиг, а целая серия опасных моментов на передовой, но говорят о них с какой-то особенной простотой.

«Нас штурмовали, на нас наступали. 12-13 человек как раз на нас шло по левому, правому флангу. Двумя-тремя выстрелами просто с РПГ поразил, получается, весь личный состав», — рассказал сержант Ильяс Мухамедеев.

Но некоторые о том, что случилось на фронте, рассказать не могут из соображений секретности. И это, конечно, далеко не все наши ребята, которые заслужили награды. Министр обороны РФ рассказал «Известиям», что на фронте очень много достойных молодых людей, а с началом СВО увеличилось количество желающих стать офицером.

«Много. У нас есть, кем гордиться. У нас есть, на кого опереться. У нас выросло поколение офицеров. Не только офицеров, действительно тех, кто с высочайшим профессионализмом и чувством ответственности выполняет свой долг», — сказал Шойгу.

Четкое понимание того, что на самом деле делает Россия сейчас и что происходит в мире — одна из отличительных черт тех, кто сейчас находится на передовой. Но чем решительнее боец, тем он скромнее. Во время награждения из 15 человек только один решился на ответное слово. Президент это тоже отметил.

«Мы видим, герои наши — люди немногословные, но слово свое говорят на поле боя. И дела, которые они делают, говорят за них», — отметил Путин.

Теперь в их обязанностях еще и общественная работа. К ней обязательно приступят. Но позже — почти все они в ближайшее время возвращаются обратно, к своим сослуживцам, на передний край.