«Квартиру за ночь»: Ирина Безрукова рассказала о самых постыдных предложениях

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 37 0

Ирина Безрукова рассказала, что ей предлагали квартиру за ночь с ней

«Квартиру за ночь»: Ирина Безрукова рассказала о самых постыдных предложениях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

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Обычно актриса предпочитает не распространяться о личной жизни.

Актриса театра и кино Ирина Безрукова предпочитает не распространяться о личной жизни. Однако, слухи о ее романах периодически появляются. Ухажеров и поклонников у красивой и знаменитой женщины достаточно, а некоторые из них готовы на слишком многое ради ночи с бывшей женой Сергея Безрукова.

В интервью на шоу в эфире федерального канала Ирина призналась, что за годы карьеры она успела столкнуться и с неприличными предложениями от поклонников.

«Мне предлагали квартиру за ночь. Я тогда сказала, что есть вещи, которые не продаются», — поделилась подробностями актриса.

Непоколебимый ответ артистки поразил ухажера. Мужчина был убежден, что от такого щедрого предложения невозможно отказаться. Богатый воздыхатель стал предлагать другие дорогие подарки, но Безрукова осталась непреклонна.

«Я только смеялась в ответ. Все в моей жизни заработано моим трудом. Я не приняла это предложение», — уверенно сообщила Безрукова.

Актрису одиночество не тяготит. Сейчас у нее нет времени на свидания. Тем более большинство мужчин не хотят серьезных отношений, а на таких и время тратить не стоит.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Безрукова вспомнила о неприятном поцелуе на съемках.

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