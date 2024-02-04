В Польше ввели предупреждение для пилотов из-за возможных военных действий
В зону предупреждения попадают территории вдоль границ с РФ, Белоруссией и Украиной.
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Brandt
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Польских пилотов предупредили о возможных военных действиях на востоке страны. Об этом говорится в заявлении Польского агентства аэронавигации (PANSA).
«По просьбе военной стороны агентство публикует Notam N604/2024. Он вводит навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства в период с 5 февраля 2024 года 06:00 UTC по 5 мая 2024 года 06:00 UTC», — говорится в заявлении.
Из опубликованной карты следует, что в зону предупреждения попадают территории вдоль границ с РФ, Белоруссией и Украиной. Она также затрагивает и Варшаву.
В PANSA указали, что на указанной территории «могут быть незапланированные военные действия, связанные с обеспечением безопасности государства».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании военного коридора.
Читайте также
93%
0.43 98.64
1.24
Нашли ошибку?