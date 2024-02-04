В Польше ввели предупреждение для пилотов из-за возможных военных действий

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 28 0

В зону предупреждения попадают территории вдоль границ с РФ, Белоруссией и Украиной.

В Польше ввели предупреждение для пилотов из-за возможных военных действий

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Brandt

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Польских пилотов предупредили о возможных военных действиях на востоке страны. Об этом говорится в заявлении Польского агентства аэронавигации (PANSA).

«По просьбе военной стороны агентство публикует Notam N604/2024. Он вводит навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства в период с 5 февраля 2024 года 06:00 UTC по 5 мая 2024 года 06:00 UTC», — говорится в заявлении.

Из опубликованной карты следует, что в зону предупреждения попадают территории вдоль границ с РФ, Белоруссией и Украиной. Она также затрагивает и Варшаву.

В PANSA указали, что на указанной территории «могут быть незапланированные военные действия, связанные с обеспечением безопасности государства».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании военного коридора.

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