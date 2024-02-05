В России «помолодел» рак толстой кишки

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Онколог Евсеев: в России помолодел рак толстой кишки

В России «помолодел» рак толстой кишки

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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На какие неочевидные симптомы опасного заболевания следует обращать внимание?

Один из самых опасных видов онкологии «помолодел» в России. Речь идет о раке толстой кишки. Онколог- химиотерапевт Владислав Евсеев рассказал изданию Lenta.ru о том, что заболевание стали чаще выявлять у пациентов младше 50 лет.

«Статистика в нашей стране соответствует общемировой и средний возраст заболевших (различными видами рака) практически полностью соответствует возрасту в мире. Также отмечается небольшой рост количества случаев рака толстой кишки. Если в 2010 году их было 619 до 40 лет, то в 2020-м — 761. Но есть и некоторые опухоли, для которых тенденция обратная. Например, если в 2010 году выявили 856 случаев рака желудка в возрасте до 40 лет, то в 2020 — 677», — рассказал врач.

Онколог отметил, что некоторые ученые уже хотят поменять значение раннего возраста рака с 50 до 45. Однако разговоры о «молодеющей» онкологии не очень корректны. Например, рак яичек в 35 не удивит врачей и его нельзя будет назвать «ранним».

На начальных стадиях рак толстой кишки может протекать бессимптомно, но если проблемы и есть, то они похожи на другие заболевания. Главные симптомы, на которые стоит обратить внимание: изменение стула (также он может сопровождаться кровью или слизью), боли в животе, чувство тяжести, тошнота, снижение аппетита, бледность, повышенная утомляемость и чувство неполного опорожнения кишечника после туалета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могут ли гаджеты спровоцировать рак.

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В России «помолодел» рак толстой кишки

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