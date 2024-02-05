«Оценивают приданое»: Анастасия Мельникова пожаловалась на ухажеров дочери

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 169 0

Анастасия Мельникова: женихи дочери приходят «оценивать» квартиру

«Оценивают приданое»: Анастасия Мельникова пожаловалась на ухажеров дочери

Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин

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По словам артистки, молодых людей часто интересует, как живет их семья.

Актриса Анастасия Мельникова, прославившаяся благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей», призналась, что ухажеры ее 21-летней дочери Марии обращают излишнее внимание на квартиру семьи. Об этом она рассказала во время телепередачи на федеральном канале.

Дочка у Анастасии родилась в 2002 году, имя ее отца артистка так и не раскрыла. Мария стала долгожданным ребенком, и с самого детства мама старалась дать малышке все. На совершеннолетие девушка получила в подарок собственную квартиру.

Сейчас она продолжает жить с матерью, которая постепенно начинает задумываться о свадьбе любимой дочери. Ухажеры Марии Анастасию Мельникову не устраивают — по ее словам, молодые люди приходят в гости не для знакомства, а на «оценку» квартиры. Они также интересуются, проживает ли еще кто-нибудь с семьей.

«Приходят толпы женихов, которые ходят, смотрят на квартиру, оценивают приданое», — пожаловалась знаменитость.

Стоит отметить, что жилье у актрисы действительно необычное. Некоторое время назад она переделала коммунальную квартиру, объединив несколько комнат. Также в ней хранится большое количество различного антиквариата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина рассказала о пополнении в семье.

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