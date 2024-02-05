Украина пыталась провести через Грузию взрывчатку для терактов в России

По данным силовиков, преступные действия планировались на территории Воронежа.

Груз взрывчатки, следовавший с территории Украины в Россию, задержали в Грузии. Об этом сообщила грузинская служба Госбезопасности.

По данным силовиков, взрывчатку, которую доставили из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию, планировалось использовать для терактов в Воронеже. Общий вес вещества составил 14 килограммов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» задержали восемь контейнеров с военной формой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в грузовом поезде, следовавшем транзитным рейсом через Китай в Польшу.