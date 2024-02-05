В Кремле рассказали, даст ли Путин интервью американскому журналисту Карлсону

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 571 0

Песков сообщил об отсутствии планов по интервью Путина американцу Карлсону

В Кремле рассказали, даст ли Путин интервью американскому журналисту Карлсону

Фото: ZUMA Press Wire / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Телеведущий уже несколько дней находится в Москве. Его видели в одном из отелей столицы и Большом театре.

Кремлю пока нечего сообщить о планах президента России Владимира Путина по интервью зарубежным СМИ. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля на вопрос о возможном интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Песков между тем отметил, что много иностранных журналистов приезжают в Россию и продолжают здесь работать. Кремль, по его словам, приветствует это.

Телеведущий из США уже несколько дней находится в Москве. Его заметили в одном из отелей столицы, а также в Большом театре на балете «Спартак». Однако в настоящее время доподлинно неизвестно, зачем он оказался в Москве. При этом осенью 2023 года Карлсон заявлял о том, что американское правительство помешало ему взять интервью у Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сам Такер Карлсон сказал о своей поездке в Москву.

-2° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.66
0.43 98.64
1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:48
Путин говорит: крылатые фразы президента России
13:30
Сюрприз? Психолог назвала лучшие подарки для девушек на 14 февраля
13:26
Добро пожаловать, Такер: в Союзе журналистов России согласились принять Карлсона
13:24
Правительство Казахстана ушло в отставку
13:19
«Открыл ему глаза»: Сальдо рассказал, как польский наемник перешел на сторону РФ
13:12
Трагедия в Лисичанске: в российских городах появляются стихийные мемориалы

Сейчас читают

Изменившийся до неузнаваемости Крид стал мужем и папой
Игорь Левитас о российских артистах-эмигрантах: Карьера закончена, забудьте
«Вставить пять копеек»: что на самом деле стоит за словами Польши о принадлежности Крыма
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса