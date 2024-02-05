В Кремле рассказали, даст ли Путин интервью американскому журналисту Карлсону

Телеведущий уже несколько дней находится в Москве. Его видели в одном из отелей столицы и Большом театре.

Кремлю пока нечего сообщить о планах президента России Владимира Путина по интервью зарубежным СМИ. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля на вопрос о возможном интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Песков между тем отметил, что много иностранных журналистов приезжают в Россию и продолжают здесь работать. Кремль, по его словам, приветствует это.

Телеведущий из США уже несколько дней находится в Москве. Его заметили в одном из отелей столицы, а также в Большом театре на балете «Спартак». Однако в настоящее время доподлинно неизвестно, зачем он оказался в Москве. При этом осенью 2023 года Карлсон заявлял о том, что американское правительство помешало ему взять интервью у Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сам Такер Карлсон сказал о своей поездке в Москву.