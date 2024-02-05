Правительство Казахстана ушло в отставку
Ее принял президент республики.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба главы государства.
Уточняется, что кабмин распускается в соответствии со статьей 70 Конституции Казахстана. При этом члены правительства будут продолжать выполнять свои обязанности до утверждения нового состава.
Временным главой кабмина назначен Роман Скляр, занимавший пост первого вице-премьера. Премьер-министром Казахстана с января 2022 был Алихан Смаилов, а в марте 2023 года его переназначили.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ушел в отставку. Он принял предложение возглавить правящую в стране партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
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