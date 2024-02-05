Правительство Казахстана ушло в отставку

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 62 0

Ее принял президент республики.

Правительство Казахстана ушло в отставку

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба главы государства.

Уточняется, что кабмин распускается в соответствии со статьей 70 Конституции Казахстана. При этом члены правительства будут продолжать выполнять свои обязанности до утверждения нового состава.

Временным главой кабмина назначен Роман Скляр, занимавший пост первого вице-премьера. Премьер-министром Казахстана с января 2022 был Алихан Смаилов, а в марте 2023 года его переназначили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ушел в отставку. Он принял предложение возглавить правящую в стране партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

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