Правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба главы государства.

Уточняется, что кабмин распускается в соответствии со статьей 70 Конституции Казахстана. При этом члены правительства будут продолжать выполнять свои обязанности до утверждения нового состава.

Временным главой кабмина назначен Роман Скляр, занимавший пост первого вице-премьера. Премьер-министром Казахстана с января 2022 был Алихан Смаилов, а в марте 2023 года его переназначили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ушел в отставку. Он принял предложение возглавить правящую в стране партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».