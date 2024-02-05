Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора контрактников в Москве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 53 0

Документы на прохождение службы подписали более 20 тысяч граждан.

Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора контрактников в Москве

Фото: Петров Сергей / ТАСС

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Работу московского пункта отбора на службу по контракту в Вооруженные силы РФ проверили министр обороны Сергей Шойгу и мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Главе российского военного ведомства и мэру города доложили о порядке прохождения проверочных мероприятий и медицинских исследований кандидатами на военную службу по контракту в ВС РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шойгу и Собянин ознакомились с организацией прохождения медицинской комиссии, психологического тестирования, а также оценили работу специалистов, в том числе занимающихся оформлением банковских карт для военных.

«В пункте отбора на военную службу по контракту правительством Москвы созданы все необходимые условия размещения кандидатов, включая комнаты отдыха, оборудованные различными тренажерами и телевизорами, где кандидаты ожидают приема по талону электронной очереди, и столовую с бесплатным питанием», — добавляется в сообщении.

Шойгу доложили, что в течение 2023 года контракты подписали более 20 тысяч граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу посетил Екатеринбург. В ходе своего визита он проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем, вроде 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация» и других.

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