«Я думала, что это конец»: блогер Катя Голышева попала в аварию

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 34 0

Блогер Катя Голышева попала в аварию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Instagram* / katya_golyshevaa; 5-tv.ru

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Не так давно девушка чудом выжила после удара молнии. И вот она снова оказалась буквально на волоске от смерти.

Популярный видеоблогер Катя Голышева попала в аварию во время съемок. Девушка вместе с другими представителями своей деятельности снимала ролик на аэролодке. В один момент транспортное средство неожиданно перевернулось. Весь удар пришелся на интернет-звезду.

Блогер Катя Голышева попала в аварию. Фото: Instagram* / katya_golyshevaa

«В момент переворота в салоне стояла гробовая тишина и после того, как эта тряска закончилась, начали кричать: „Все живые?“ Я потеряла сознание, потому что своей головой выбила стекло. Я думала, это конец…», — сообщает перепуганная девушка в своем блоге.

По признанию Кати, в момент удара вся жизнь пронеслась у нее перед глазами. Было очень страшно. Она никогда не попадала в такие аварии. Сейчас состояние у блогера не самое лучшее — тошнота и головокружение. Но могли быть и более ужасные последствия, ведь в лодке находились острые и тяжелые предметы.

«Сейчас меня могло уже и не быть. Как-то так», — добавила блогер.

В 2022 году с Голышевой произошла другая беда. Она попала в реанимацию после удара молнии. К счастью, в момент происшествия рядом с ней находились близкие, которые и вызвали скорую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рудковская откровенно поделилась ужасом из жизни.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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«Я думала, что это конец»: блогер Катя Голышева попала в аварию

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