Удалось обмануть смерть: 10 знаменитостей, которые чудом выжили в катастрофах

Про этих известных личностей можно с уверенностью сказать, что они родились в рубашке.

Многие известные актеры оказывались на волосок от гибели. Кто-то оказался пассажиром потерпевшего авиакатастрофу самолета, кого-то била молния, а кое-кто едва не стал инвалидом после автомобильной катастрофы. Редакция 5-tv.ru собрала десять историй знаменитостей, которые чудом остались в живых.

Харрисон Форд

Харрисон Форд. Фото: www.globallookpress.com / Hannes P Albert

Как и его образ Индианы Джонса, Харрисон Форд обладает сильной любовью к различным авантюрам. К сожалению, экстремальное хобби едва не стало причиной его смерти в 2015 году. Артист отправился в полет на своем самолете времен Второй мировой войны. Спустя 20 минут заметил отказ двигателя.

Самолет рухнул на поле для гольфа в Санта-Монике. Артиста оперативно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него несколько переломов и рваную рану головы.

«Его сильно помяло, но он в порядке. Он именно такой мужик, как вы о нем думаете», — рассказал прессе сын актера.

Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: www.globallookpress.com / imageSPACE via www.imago-images.

В 2002 году ныне популярный рэпер Канье Уэст попал в автокатастрофу. В результате аварии его челюсть оказалась буквально раздроблена. После обширной реконструктивной операции артист, который в те года был известен в основном как продюсер, решил развивать и другие направления собственной деятельности. В том же году он записал свой дебютный сингл Through the Wire, что официально положило начало его рэп-карьере.

«Если бы я ушел из жизни в ту ночь, это был бы конец моего наследия. Теперь, когда я иду в студию, я веду себя так, будто это, возможно, мой последний день», — отметил артист.

Примечательно, что композицию, сделавшую его знаменитым, музыкант записывал с не до конца восстановившейся челюстью. Позднее он перезаписал хит, который дебютировал на 44-м месте Billboard Hot 100 в ноябре 2003 года, спустя почти год после неофициального релиза.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун. Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

В это сложно поверить, но Шэрон Стоун пострадала из-за удара молнии. О шокирующем случае звезда рассказала несколько лет назад. Непогода настигла под крышей дома, и получить мощный разряд звезда точно не ожидала.

«Я была дома, у нас был собственный колодец. Я наполняла утюг водой, держа рукой кран. В колодец ударила молния, она прошла по воде. Меня подбросило и швырнуло через кухню», — рассказала артистка.

Звезда «Основного инстинкта» добавила, что ее мать оказала ей первую помощь. К счастью, никаких серьезных последствий удар током не принес. Это, кстати, не первый раз, когда Стоун оказывалась на волосок от гибели. В 2001 году она пережила инсульт.

Трэвис Баркер

Трэвис Баркер. Фото: www.globallookpress.com / Jared Milgrim

Барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер в 2008 году пережил авиакатастрофу, в результате которой погибли четыре человека. Музыкант признавался, что заглянул смерти в лицо.

В результате крушения частного легкомоторного самолета он получил сильные ожоги второй и третьей степени. Однако вернулся на студию спустя два месяца после инцидента.

«Я имею в виду, что теперь я бегаю каждый день. Раньше я никогда не бегал. В больнице я пообещал себе, что когда-нибудь снова смогу ходить, буду хорошо питаться и плавать каждый день. До авиакатастрофы я годами боролся с зависимостью от обезболивающих», — отмечал он.

Вновь поднялся в воздух музыкант лишь в 2021 году. Баркер отправился на отдых в Мексику вместе с Кортни Кардашьян. Подойдя к трапу самолета, звезды обнялись и поднялись внутрь, держась за руки. Лишь благодаря поддержке избранницы Трэвис смог преодолеть 13-летний страх.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Во время съемок программы о путешествиях по миру Регина Тодоренко оказалась на волосок от смерти на острове Суматра. Тогда съемочная группа решила отправиться на один из действующих вулканов — Синабунг.

По словам ведущей, вулкан не подавал никаких признаков жизни. Однако на полпути они развернулись и пошли обратно. Как оказалось, сделали они это крайне вовремя.

«Когда мы отошли недалеко от вулкана, он начал извергаться! Из вулкана вырывался столб пепла, дыма, газа, летели какие-то ошметки! Местные жители кричали нам, что нужно срочно уходить, что это место проклято», — отметила блогер.

Дарья Мороз

Дарья Мороз. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В начале 2000 года еще 16-летняя Дарья Мороз каталась с родителями на снегоходах в Подмосковье. В какой-то момент их с матерью транспорт провалился в овраг. Девушку доставили в больницу с переломами. К сожалению, ее мать скончалась из-за сильного удара об дерево. Сейчас о страшном событии из юности артистке напоминает шрам.

«23 года как мамы нет. Еще год и я начну становиться старше, чем она, когда ее не стало. А помню я ее именно такой: радостной и бесконечно любящей папу и меня», — признавалась Мороз.

Владимир Винокур

Владимир Винокур. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

В 1992 году Владимир Винокур попал в страшную автоаварию в Германии. В катастрофе погибли два его друга, а самому артисту сильно поранило ноги. Врачи даже собирались ампутировать одну из них. На помощь пришел Иосиф Кобзон, который смог договориться о переводе своего друга в военный госпиталь. Именно мастерство местных врачей спасло его от инвалидности.

«Мне искорежило ноги. Немецкие врачи хотели ампутировать ногу», — вспоминал Винокур.

После этого Кобзон отправился в госпиталь, чтобы отблагодарить врачей. Мужчина выступил для них совершенно бесплатно.

Блогер Wylsacom

Блогер Wylsacom (Валентин Петухов). Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В 2017 году популярный российский блогер Валентин Петухов, более известный под псевдонимом Wylsacom, попал в аварию на платной дороге в Подмосковье. Мужчина ехал на Porsche и начал неудачный набор скорости. В результате он потерял управление. Автомобиль улетел в отбойник.

Блогер отметил, что пострадал зад автомобиля и передний бампер. В результате аварии раскрылась подушка безопасности в руле. Однако, по словам мужчины, его спас ремень безопасности. Блогер позднее признался, что на следующий день у него сильно болело тело.

«В какой-то момент машина влетела в колею, началось аквапланирование, и после помню, как я уже еду задом, то есть развернуло на 180 градусов», — признался блогер.

Кстати, не так давно артист попал в новую аварию. На этот раз по дороге в Казань в его электрический Zeekr влетел невнимательный водитель. К счастью, никто не пострадал.

Александр Домогаров

Александр Домогаров. Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В 2003 году Александр Домогаров попал в страшную аварию. Народный артист РФ всегда был любителем экстрима. Именно из-за этого хобби он едва не распрощался с жизнью.

Тогда он участвовал в гонках под названием «Пушечное ядро». На трассе Москва — Полтава — Ялта был очень опасный поворот. Артист не справился с управлением, поэтому машина протаранила барьер и приземлилась в 30 метрах от трассы.

«Любой водитель, который хоть раз ездил из Полтавы в Крым, знает, что развязка на Днепропетровск очень коварна. К ней всегда готовишься и всегда оказываешься не готов», — отметил артист.

Самое странное произошло после. Спустя какое-то время Домогарову показали фотографию, сделанную за несколько часов до гонки. Вокруг его головы можно заметить странный ареол, похожий на нимб.

«Всегда смущала эта фотография. Фото было сделано за четыре-пять часов до аварии. Этот сиренево-светящийся „обруч“ на голове», — поделился актер.

Джейсон Момоа

Джейсмон Момоа. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO Dave Bedrosian

Звезда «Аквамена» в 2019 году едва не поседел раньше времени. По словам актера, самолет, на котором он летел, внезапно загорелся. Пилотам пришлось экстренно сажать лайнер в международном аэропорту Палм-Спрингс.

На место тут же выдвинулись пожарные. Они обследовали самолет и выяснили, что тревога оказалась ложной.

Драматурга Гельмана сбила машина на Тверском бульваре в Москве

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Катя Голышева попала в аварию во время съемок на аэролдодке. В какой-то момент транспорт перевернулся. По признанию Кати, в момент удара вся жизнь пронеслась у нее перед глазами.