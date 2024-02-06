Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев

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Ожидается, что в украинской столице он проведет ряд встреч.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhao Dingzhe; 5-tv.ru

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На Украину прибыл глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. В Киев он приехал из Варшавы, где накануне вновь призвал страны Европы к поддержке ВСУ «во что бы ни стало».

О чем именно он будет переговариваться с украинским руководством, пока неизвестно. Однако ранее Боррель заявил, что считает необходимым прекратить экспорт боеприпасов с Запада в третьи страны. И увеличить поставки Киеву.

Еще раньше он признался, что даже снарядов по итогам года ЕС сможет к весне передать лишь половину от обещанного. Вместо миллиона, в лучшем случае, 600 тысяч.

Тем временем Венгрия блокирует антироссийские санкции ЕС в сфере энергетики. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто уже назвал ограничительную политику Запада провалившейся.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова жестко прошлась по Боррелю после его «формулы мира» на Украине.

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