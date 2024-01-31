«Очередное, чудовищное»: Захарова жестко прошлась по Боррелю после его «формулы мира» на Украине

У дипломата не должны появляться подобные мысли, подчеркнули в МИД.

Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об ошибочном соблазне примирения России и Украины является чудовищным. Таким образом его раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это очередное чудовищное заявление, но оно воспринимается как „это же Боррель“. Кстати говоря, оно воспринимается точно так же внутри стран Европейского союза», — сказала дипломат.

Она добавила, что подобные мысли должны появляться у дипломата с большим трудом, поскольку она «противоречит сути дипломатической работы».

Вместе с тем Захарова задалась вопросом, «в 22-м году какого века» идеи возможного перемирия могли расцениваться как ошибочные. Все-таки, подчеркнула она, у нас одно и то же происходит из одного столетия в другое.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боррель назвал ошибкой «соблазн примирения» России и Украины. Европейский политик заявил о необходимости продолжения боевых действий.