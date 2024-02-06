«У нас другие ценности»: в России может появиться своя классификация болезней

Речь идет о замене МКБ, которую разработала Всемирная организация здравоохранения.

В России может появиться своя классификация болезней, которая будет внедрена вместо Международной классификации болезней и ее 11-го пересмотра (МКБ-11). Так называемая РКБ, вероятно, вступит в силу в 2025 году. Об этом в беседе с изданием URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

По словам специалиста, с МКБ давно возникает масса проблем, которые мешают как пациентам, так и медицинским работникам. Дело в том, что в ней не описаны ни методы диагностики, ни само лечение. Там значатся только кодировки заболеваний и их определения.

А опубликованный в 2019-м уже 11-й по счету пересмотр классификации, разработанный Всемирной организацией здравоохранения, не соответствует традиционным российским ценностям. Следовательно, для РФ он неприемлем.

«Она лишь классифицирует болезни и определяет, что является заболеванием, а что вариант нормы. Например, гомосексуализм, который вывели из категории психических расстройств, теперь в виде ЛГБТ* лидирует в Европе и диктует правила жизни. В МКБ-11 полно подводных камней такого типа. Поэтому я не удивлюсь, если вместо МКБ у нас появится РКБ (Российская квалификация болезней), независимая от мнения экспертов Всемирной организации здравоохранения», — считает Андрей Звонков.

Кроме того, как подчеркивает эксперт, Россия все же ориентируется на социальную медицину, а не агрессивную коммерческую, которая, преимущественно, пытается получить выгоду от больного.

Пока РФ работает по МКБ-10, и переходить на следующий ее пересмотр не торопится. Во-первых, он противоречит законам и устоям России, во-вторых, какой-то существенной пользы от этого и нет.

«Заболевания не меняются, меняются кодировки и, существенно, способ кодированного описания болезни», — указывает председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев.

А врач-невролог Алексей Борисов подчеркивает, что от МКБ вообще не зависит лечение самих болезней.

«Отсутствие того или иного заболевания в классификации вовсе не означает, что его не будут лечить, выдавать больничные листы и тому подобное. Ведь в той же классификации МКБ-10 почти каждый раздел, каждый подкласс сопровождается кодировкой — «другое уточненное поражение», или «другое неуточненное поражение“», — объясняет Борисов.

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* — запрещенная в России экстремистская организация.