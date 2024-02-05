Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации

Депутаты Верховной рады рассмотрят законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Автором инициативы стал сам президент Владимир Зеленский, документ официально зарегистрирован.

Законопроект поступил в Раду в понедельник, 5 февраля. Из него следует, что Зеленский намерен продлить на Украине военное положение и мобилизацию. Однако он не указал конкретные сроки и не приложил к документу пояснительной записки.

При этом, по словам депутата Рады Ярослава Железняка, меры могут продлить на 90 дней, до 13 мая текущего года.

На Украине действует всеобщая мобилизация, она началась еще в феврале 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главком ВСУ Залужный выступил за новую мобилизацию на Украине. По его словам, сегодня это необходимо, поскольку преимущество на поле боя у России.