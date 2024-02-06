«Ударная волна»: как неправильное чихание может повредить мозг

Терапевт Малиновская: если чихать с закрытым носом, то можно повредить мозг
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack
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Желание аккуратно и бесшумно чихнуть в публичном месте может привести к серьезным проблемам.
Неправильное чихание может привести к попаданию слизи в слуховые трубы, а это чревато перфорацией барабанной перепонки. Существуют и другие риски, связанные с повреждениями пищевода или даже головного мозга. Об этом предостерегла физиотерапевт Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская в беседе с изданием NEWS.ru.
По словам эксперта, чихать правильно с открытым ртом, а попытка закрыть нос может привести к последствиям вплоть до повреждения сосудов и аневризмы головного мозга. Она отметила, что при чихании воздух выходит через нос со скоростью до 120 метров в секунду, при этом давление на внутренние стенки может достигать 100 миллиметров ртутного столба.
«Ни в коем случае не зажимайте нос, чтобы чихнуть потише! „Ударная волна“ может повредить сосуды носоглотки, пищевод, а иногда и даже головной мозг», — сообщила Малиновская.
Если же вы хотите проявить аккуратность и не дать микробам попасть на окружающих, прикрывать рот нужно не ладонью, а локтем согнутой руки. Важно также понимать, что преграды при чихании не дают микробам, от которых избавляется организм, выйти из него.
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