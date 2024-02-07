Турецкая компания Baykar планирует за год построить завод на Украине

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

Ожидается, что предприятие будет выпускать около 120 беспилотников ежегодно.

Турецкая компания Baykar планирует за год построить завод на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Paulius Peleckis

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству беспилотников под Киевом, сообщило агентство Reuters.

Как отметил гендиректор компании Халук Байрактар, на возведение объекта потребуется примерно год.

«Наш завод строится <…> нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре», — сказал он.

Байрактар уточнил, что на предприятии будут работать примерно полтысячи сотрудников. Ожидается, что завод будет выпускать около 120 беспилотников в год.

Прежде стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ.

Тем временем, как сообщал ранее 5-tv.ru, для российских военных разработали дрон-конвертоплан «Настасья».

-7° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.68
-0.56 97.44
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:38
Новая порция снега: чего ждать Москве от циклона «Ольга»
3:20
Турецкая компания Baykar планирует за год построить завод на Украине
3:06
Умер актер из «Соломенной шляпки» Карел Габл
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака
2:43
Пошли навстречу: в ЦИК перенесли заседание по регистрации кандидатов на 8 февраля
2:13
Экс-президент Чили Пиньера погиб при крушении вертолета

Сейчас читают

Как приструнить начальников, которые не дают нормально пообедать
Часть VPN в России с 1 марта заблокируют
«Я очень рад!» — рэпер ST рассказал о выступлении перед российскими бойцами
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса