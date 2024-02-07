Лайфхак с яблочной кожурой: как легко очистить посуду от нагара

Яблочная кожура легко удаляет нагар и темный налет с посуды
Фото: www.globallookpress.com / Alfred Schauhuber
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Опытные домохозяйки уже давно пользуются этим способом.
С помощью яблочной кожуры можно избавиться от нагара и темного налета, образовавшегося на посуде после готовки. Об этом сообщило издание utro.ru.
Так, для очистки кастрюли необходимо сложить шкурки в посуду, покрыв все грязные участки. Затем залить водой и оставить кипятиться на несколько минут. После этого воду можно сливать.
«Эта нехитрая процедура легко и непринужденно, благодаря содержащейся в яблоках кислоте, возвратит блеск потемневшим стенкам и дну кастрюли», — говорится в материале.
Небольшим бонусом будет и то, что вы также наполните кухню приятным яблочным ароматом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что очистить сковороду от нагара можно и с помощью хозяйственного мыла. Для этого необходимо прокипятить мыльную стружку в течение нескольких минут. Способ эффективен даже при чистке застарелой пригари.
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