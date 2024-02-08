«Мыльная опера»: Ольга Ломоносова жалеет, что снялась в сериале «Не родись красивой»

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 23 0

Актриса Ольга Ломоносова жалеет, что снялась в сериале «Не родись красивой»

«Мыльная опера»: Ольга Ломоносова жалеет, что снялась в сериале «Не родись красивой»

Фото: Кадр из сериала «Не родись красивой», 2005-2006 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Роль в этой картине принесла актрисе известность. В чем же тогда дело?

Актриса театра и кино Ольга Ломоносова призналась, что жалеет о своем участии в сериале, который принес ей известность. Речь идет о проекте «Не родись красивой».

Читайте также

«Не родись красивой»: легендарный сериал возвращается на телевидение

Ее роль была несерьезная, сериал попсовый, поэтому режиссеры не стремились звать Ломоносову в большое кино, объяснила актриса в шоу на YouTube.

Хоть сериал и сделал Ольгу популярной, успеха в карьере ей это не принесло. Образ злобной Киры надолго засел в головах зрителей и кинематографистов. Серьезно артистку никто не воспринимал.

«Лучше было бы, если бы вообще не снималась. Сериал — попса. Я отдаю себе в этом отчет. Это мыльная опера, а серьезное — это если ты снялся в кино у какого-то крутейшего режиссера и на следующее утро стал знаменитым», — отметила актриса.

В большом кино Ломоносову не жалуют, зато в театре всегда рады. Ольга сыграла огромное количество ролей на сцене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Лазарев стал режиссером Театра Российской армии.

-8° Атмосферное давление 734 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.15
0.47 98.09
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:20
Чужой не пройдет: как разведчики ВДВ ведут оборону Артемовска
7:08
«Мыльная опера»: Ольга Ломоносова жалеет, что снялась в сериале «Не родись красивой»
6:50
«Дай ему сил»: новая песня рэпера ST стала патриотическим гимном для бойцов на передовой
6:42
Путин может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля
6:30
Терпеть не стоит: почему возникает ощущение «песка» в глазах
6:18
Хитрости автомобилиста: как быстро очистить машину от снега и льда

Сейчас читают

В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой
Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса