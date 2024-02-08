«Мыльная опера»: Ольга Ломоносова жалеет, что снялась в сериале «Не родись красивой»

Роль в этой картине принесла актрисе известность. В чем же тогда дело?

Актриса театра и кино Ольга Ломоносова призналась, что жалеет о своем участии в сериале, который принес ей известность. Речь идет о проекте «Не родись красивой».

Ее роль была несерьезная, сериал попсовый, поэтому режиссеры не стремились звать Ломоносову в большое кино, объяснила актриса в шоу на YouTube.

Хоть сериал и сделал Ольгу популярной, успеха в карьере ей это не принесло. Образ злобной Киры надолго засел в головах зрителей и кинематографистов. Серьезно артистку никто не воспринимал.

«Лучше было бы, если бы вообще не снималась. Сериал — попса. Я отдаю себе в этом отчет. Это мыльная опера, а серьезное — это если ты снялся в кино у какого-то крутейшего режиссера и на следующее утро стал знаменитым», — отметила актриса.

В большом кино Ломоносову не жалуют, зато в театре всегда рады. Ольга сыграла огромное количество ролей на сцене.

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