«Шляпа — это главное»: Анна Семенович похвасталась своей огромной гардеробной

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Анна Семенович показала свою просторную гардеробную

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda;Instagram* / ann_semenovich; 5-tv.ru

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Количеству одежды артистки может позавидовать любая женщина.

Певица Анна Семенович похвасталась поклонникам своей просторной гардеробной. В социальной сети артистка опубликовала видео, которое записала во время сборов на гастроли.

В гардеробной знаменитости можно заметить комоды и шкафы в светлых тонах с золотыми ручками. Буквально все пространство там занято одеждой. Можно сделать вывод, что артистка предпочитает одеваться в более спокойные оттенки, поскольку большая часть вещей у нее в темных тонов.

На видео Семенович собирала чемодан на гастроли. Особое внимание она обратила на черную шляпу.

«Шляпа — это главное. Без шляпы никуда», — заявила знаменитость.

К слову, в конце января Семенович призналась, что больше не одинока. По ее словам, на Мальдивы она летела в компании возлюбленного. При этом как его зовут, кем он работает, сколько ему лет и другие подробности раскрывать не стала. Она неоднократно признавалась, что мечтает стать мамой. Ради этой мечты даже заморозила яйцеклетки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда телеведущая Юлия Барановская планирует выйти замуж.

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