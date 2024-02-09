От коллайдера до онлайн-сервиса: над какими проектами работают российские ученые

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Путин: РФ должна обеспечить себя собственными технологиями

Фото, видео: 5-tv.ru

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Накануне Путин наградил молодых ученых, чьи разработки помогают России добиться технологического суверенитета.

По всей стране накануне особенно много говорили о наших ученых. Во-первых, потому что отмечался День российской науки. А во-вторых, в Государственном Кремлевском дворце устроили прием в честь 300-летия РАН.

Туда приехал и Владимир Путин. Президент наградил молодых ученых, чьи разработки помогают России добиться технологического суверенитета. А более предметно об этом говорили на совещании.

Чтобы у науки было большое будущее, уже создана целая система государственных грантов и льгот — в итоге с каждым годом у российских ученых все больше условий, чтобы претворять свои идеи и амбиции в жизнь. И это уже дает результаты. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин увидел, кто у нас занимается прорывными исследованиями. Все подробности — в его репортаже.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин указал на вклад научной дерзости ученых СССР в победу над нацизмом.

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