«Женщин на руках выносили»: Штурм чудом спаслась из горящего дома в Москве

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 603 0

Певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Shustova; Anatoly Lomokhov; Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Крыша дома загорелась глубокой ночью. Многие жильцы многоэтажки уже спали.

Певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома в Москве на улице Черняховского. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru знаменитость рассказала о первых минутах пожара.

В тот момент певица смотрела фильм, в какой-то момент пропал интернет. Ничего не понимающая Штурм решила выглянуть в окно, а там…

«Там просто дым. Быстро собрала сумку, привыкла в экстремальных ситуациях действовать быстро и четко. Вышла, пошла по соседям, стала стучаться к ним. В соседнем подъезде были инвалиды-колясочники, женщин на руках выносили. Кого-то сама разбудила, кого-то полиция разбудила», — сказала знаменитость.

Как только Штурм выбежала на улицу, встретила поэта-песенника Михаила Ношкина. Он живет в соседнем подъезде. Как добавила певица, с ним все в порядке, но для него в 87-лет посреди ночи оказаться в такой ситуации — немалый стресс.

Сейчас возгорание уже ликвидировано, а жильцы дома эвакуированы. Им предложили разместиться в пункте временного размещения. Штурм пока думает, как ей поступить. Несмотря на происшествие, ей все же хотелось бы вернуться в свою квартиру.

Крыша многоэтажки загорелась около часа ночи по московскому времени. Тут же на место происшествие прибыли пожарные, полиция и медики. Для тушения были привлечены два вертолета К-32. Было сброшено 50 тонн воды. На месте продолжают работать экстренные службы. Однако без обрушений все же не обошлось — обвалился чердак. Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Правоохранительные органы осматривают место ЧП для установления всех обстоятельств случившегося, а также опрашивают свидетелей. Причина инцидента пока не установлена.

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«Женщин на руках выносили»: Штурм чудом спаслась из горящего дома в Москве

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