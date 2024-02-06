Компенсации быть: сколько Wildberries выплатила продавцам после пожара в Шушарах

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 29 0

Сумма компенсаций от Wildberries уже составила три миллиарда рублей

Компенсации быть: сколько Wildberries выплатила продавцам после пожара в Шушарах

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Пожар на складе Wildberries в Петербурге

Два первых транша были перечислены в прошлом месяце. В скором времени будет оформлен третий.

Компания Wildberries выплатила уже три компенсации продавцам, чьи товары пострадали из-за пожара на складе в Шушарах. Общая сумма составила три миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал маркетплейса.

«Два первых транша частичной выплаты компенсации продавцам, чьи товары пострадали на складе в Шушарах, были перечислены 15 и 29 января», — уточняется в сообщении.

Средства третьей компенсации будут зачислены продавцам 19 февраля. Сумма выплаты не окончательная. Точные цифры еще не уточнили. Уточняется, что продавцы не должны подавать никаких дополнительных документов.

Мощный пожар произошел на складе Wildberries в Санкт-Петербурге утром 13 января. Возгорание тушили почти сутки, о погибших не сообщалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Wildberries откроет распределительный центр в Ленобласти после пожара на складе.

Тема:
Пожар на складе Wildberries в Петербурге
30 янв
Wildberries откроет распределительный центр в Ленобласти после пожара на складе
24 янв
Гендиректора Wildberries допросили после пожара на складе в Петербурге
22 янв
Минпромторг: сгоревший склад Wildberries не проходил процедуры приемки
20 янв
Бакальчук обратилась к клиентам после гигантского пожара на складе Wildberries
19 янв
Wildberries хочет реконструировать сгоревший склад в Петербурге
19 янв
Сгоревший склад Wildberries в Петербурге не был застрахован
18 янв
Правоохранители нагрянули в офис Wildberries в Москве из-за пожара на складе
15 янв
Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада
15 янв
Расследование продолжается после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге
15 янв
«Устанавливается связь»: Wildberries ищет 12 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада
-3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.68
-0.56 97.44
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:29
Такер Карлсон заявил о желании посетить Сибирь и Петербург
23:12
С кем? Журналист Такер Карлсон отшутился, отвечая на вопрос об интервью с Путиным
23:04
В РФ выступили против продажи алкоголя пассажирам внутренних авиарейсов
22:41
Журналист Такер Карлсон рассказал, где можно будет посмотреть интервью с Путиным
22:30
Компенсации быть: сколько Wildberries выплатила продавцам после пожара в Шушарах
22:10
«Болезнь пожилых»: онколог оценил шансы Карла III на выздоровление

Сейчас читают

Как приструнить начальников, которые не дают нормально пообедать
Часть VPN в России с 1 марта заблокируют
Юристам Блиновской дали месяц на изучение 28 томов уголовного дела
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса