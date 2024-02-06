Компенсации быть: сколько Wildberries выплатила продавцам после пожара в Шушарах

Два первых транша были перечислены в прошлом месяце. В скором времени будет оформлен третий.

Компания Wildberries выплатила уже три компенсации продавцам, чьи товары пострадали из-за пожара на складе в Шушарах. Общая сумма составила три миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал маркетплейса.

«Два первых транша частичной выплаты компенсации продавцам, чьи товары пострадали на складе в Шушарах, были перечислены 15 и 29 января», — уточняется в сообщении.

Средства третьей компенсации будут зачислены продавцам 19 февраля. Сумма выплаты не окончательная. Точные цифры еще не уточнили. Уточняется, что продавцы не должны подавать никаких дополнительных документов.

Мощный пожар произошел на складе Wildberries в Санкт-Петербурге утром 13 января. Возгорание тушили почти сутки, о погибших не сообщалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Wildberries откроет распределительный центр в Ленобласти после пожара на складе.