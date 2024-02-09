«Нельзя обжаловать»: в каких случаях супругам могут отказать в разводе

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 35 0

Адвокат Аржанникова: развестись по инициативе мужа нельзя, если жена беременна

«Нельзя обжаловать»: в каких случаях супругам могут отказать в разводе

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Jordan de Souza Coelho

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Суд далеко не всегда одобряет заявление на расторжение брака.

При желании развестись супруги не всегда имеют возможность сделать это. Есть ряд обстоятельств, при которых суд может не одобрить заявление. Об этом aif.ru рассказала адвокат Анна Аржанникова.

В России, как правило, женятся в возрасте 25-35 лет, а разводятся чаще всего в 30-35 лет. Однако если жена против расторжения брака, находится «в положении» либо содержит ребенка в возрасте до года, супруг не имеет права подавать на развод.

«Но если развод инициирует женщина, то неважно, беременна ли она и есть ли у нее дети возраста до года. По ее решению брак будет расторгнут», — объяснила эксперт.

Она также добавила, что по достижении ребенком возраста одного года, оформить расторжение брака можно в любой момент, даже в том случае, если ребенок является инвалидом.

Кроме того, при рассмотрении заявления суд может отложить разбирательство и назначить мужу и жене срок в три месяца для применения.

«Разбирательство может переноситься в пределах этого срока несколько раз. Если суд дал паре время на примирение, то это решение нельзя обжаловать в апелляционном и кассационном порядке», — подчеркнула адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких случаях алименты заставят платить женщину.

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