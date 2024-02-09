«Испытал гордость»: музыкант ST рассказал про бойца, который сам подобрал аккорды к его песне

По словам исполнителя, его очень хорошо встретили российские бойцы.

Музыкант ST (Александр Степанов) рассказал о том, что испытал чувство гордости, выступая перед росгвардейцами в зоне СВО. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

«Я не первый раз езжу на новые территории, однако, выступления перед бойцами в зоне СВО организовать по определенным причинам не получалось. И вот сейчас выдалась такая возможность, поэтому я сразу и поехал», — отметил ST.

По словам музыканта, его очень хорошо встретили российские бойцы.

«Встретили хорошо. Были ребята, которые знакомы с моим творчеством. Были и те, что познакомились с ним впервые. Но и те, и другие были рады. Я там играл впервые и песни, не свойственные для репертуара ST. Однако, та обратная связь, которую я получил, очень много для меня значит. Ребятам понравилось, они говорят, что очень здорово, что такие песни получаются, что звучат из уст популярных артистов», — отметил он.

ST добавил, что был рад пообщаться с бойцами и увидеть, как они живут.

«Я испытал гордость за ребят», — сказал он.

По его словам, он очень рад, что его песни откликнулись и их теперь исполняют в зоне СВО.

«Классно, что эти песни живут там. У нас была забавная ситуация, когда мы сыграли песню, а один из бойцов играет на гитаре и его сослуживцы попросили, чтобы мы ему показали аккорды. Он говорит им, что он самоучка, играет сам и аккордов не знаю. „Поэтому я сам сейчас подберу и сыграю так, как будет“, — сказал он им. Вот так», — рассказал он.