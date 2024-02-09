Мужчина ушел на фронт добровольцем и погиб, защищая своих товарищей. Трогательные воспоминания о настоящем герое, увы, не вяжутся с событиями дня сегодняшнего.

В Сети всплыло письмо матери нового главкома ВСУ Александра Сырского, адресованное его деду, погибшему на фронтах Великой Отечественной войны. Оно было размещено администрацией города Владимир еще в 2020 году на официальной странице мэрии во «ВКонтакте».

Деда главкома украинской армией звали Иван Андреевич Куркин. Его дочь Людмила Сырская в письме вспоминает, как отец ушел на фронт добровольцем сразу после того, как фашистская Германия напала на Советский Союз. И спустя короткое время семье пришло извещение, что солдат пропал без вести.

«В 1945 году в мае к маме по твоей просьбе заехал мужчина, и рассказал, как ты погиб. Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны, и просил рассказать жене о своей смерти. Мужчина рассказал: «Мы услышали взрыв гранаты, несколько выстрелов и все. Куркин И. А. был коммунистом и живым бы не сдался. Нас он спас от немцев, а сам погиб“», — писала Сырская.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Александра Сырского главкомом ВСУ 8 февраля 2024 года. В украинской армии генерал-полковник Сырский известен как «генерал 200» и «бахмутский мясник».

Был замкомандующего в ходе так называемой антитеррористической операции, которую военная хунта Киева начала против жителей Донбасса в 2014 году. Во время СВО отвечал за артемовское направление, которое ВСУ покинули в мае 2023-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сырский сделал первое заявление после назначения на пост главкома ВСУ.