🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 46 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 12 февраля, первая половина дня обещает быть спокойной. Многие смогут завершить старые дела и взяться за что-то новое. Смело обращайтесь за помощью к близким — они дадут полезные советы.

♈ Овны

Без необходимости сегодня лучше не вступать в споры с коллегами, начальством или подчиненными. Ни к чему хорошему это не приведет. Все общение в течение дня будет окрашено негативными эмоциями. Будут жалобы, претензии и опасения.

Даже благие намерения могут быть сдобрены недовольством и критикой. Здоровье подведет, да и питомцы начнут капризничать. В общем, все важные переговоры лучше отложить.

Космический совет: есть большой риск клеветы и разочарований. Уделите время духовным практикам.

Тельцы

Ответственные деловые переговоры стоит отложить — сегодня плохой день для обсуждения важных вопросов. Причем не только на работе, не понимайте серьезные темы ни с друзьями, ни с родней.

Возрастет риск неожиданного поворота беседы, да и в целом все вряд ли пройдет гладко. Поэтому лучше просто приятно провести время со своими близкими, не стремясь выяснять отношения.

Космический совет: сбавьте обороты. Сегодня лучше сузить круг общения и разобраться в себе.

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Близнецы

Вам нужно сбавить темп и вместо поездок остаться дома или в офисе. Сейчас вам нужно спрятаться от суеты в каком-то тихом месте. Важно отложить все переговоры и совещания, новые знакомства.

Вы можете что-то упустить или показать себя не лучшим образом. Весь день вас будут преследовать навязчивые мысли, вопросы, на которых нет ответа. Но важно уметь расслабляться и избавляться от напряжения.

Космический совет: полезно отдохнуть на природе и сходить на прогулку на свежем воздухе. Расслабьтесь немного.

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Раки

Кажется, вас ждут новости о финансах и налогах. Возможны неоднозначные переговоры. Например, зайдет в тупик спор о зарплате, долге или компенсации. Не сможете решить, как воспитывать детей.

О неприятностях забыть не удастся, но тем не менее день даст возможность из смягчить. Побалуйте себя выпечкой или чем-то сладким — это поможет ненадолго забыть о проблеме.

Космический совет: не забывайте пить витамины в зимнее время. Сегодня есть шанс упрочить лидерство на работе.

Львы

Вас ждет неприятный разговор или негативные новости. Но важно не поддаваться унынию, которое может на вас нахлынуть.

Но не ищите утешение во вредных привычках — алкоголе, сладостях или играх — они могут лишь усугубить ситуацию. И еще сильнее испортить отношения с собой и окружающем миром. Лучше займитесь духовными практиками.

Космический совет: уверенность в своих силах принесет вам денежный доход. Вера в себя поможет во всех начинаниях.

Девы

Вы тонко чувствуете психологическую атмосферу в доме и сами влияете на нее, обозначая свою позицию. Негатив в прошлом может вновь испортить отношения с семьей.

Будьте готовы к спорам, насмешкам, критике и недоверию. Сейчас неудачное время для задушевных бесед и обсуждения важных вопросов. Лучше отстраниться и побыть наедине с собой.

Космический совет: займитесь профессиональным образованием, пришло время. Полезно получать новые знания.

Весы

Предосторожность — то, на чем нужно сфокусироваться сегодня. Обходите «острые углы», не вступайте без нужды в перепалки и не общайтесь с теми, кто вам не нравится. Ходить непривычным маршрутом тоже лучше не стоит.

А все неизбежные контакты лучше сводить к минимуму. Не самые лучшие впечатления вам доставят поездки, поэтому лучше оставаться дома. Гармонию вы сможете найти в тишине и одиночестве, вне суеты.

Космический совет: экономьте деньги, скоро они могут вам неожиданно понадобиться. Пора строить планы на будущее.

Скорпионы

Скорпионам стоит избегать новых и необязательных переговоров, но лучше не уходить от обсуждения жизненно важных тем с предысторией, не уклоняться от конструктивных семейных совещаний и от общения с юристами.

Хорошая сторона этого дня — можно утешиться приятными эмоциями: мечтами, творчеством, чувственными радостями. Не стоит портить злопамятностью и навязчивым выяснением отношений любовную гармонию.

Космический совет: благоприятный день для выгодных знакомств. Вы сможете укрепить отношения.

Стрельцы

Хотите добиться успеха? Сегодня не проводите никаких важных переговоров. Любой разговор может быть отложен или отменен, а предложение подвергнется критике. Даже если получится заключить контракт, то вряд ли он будет удачным.

А сам момент подписания пройдет не в самой ровной психологической атмосфере. Как бы мирно вы не были настроены, скажется раздражение последних дней, к которому может добавиться давняя неприязнь или недоверие.

Космический совет: проведите время с семьей и детьми. Не забывайте, что это главная ценность в жизни.

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Козероги

Сегодня звезды рекомендуют следовать за своим эмоциональным и духовным ориентиром. День поможет поддерживать гармонию с самим собой, если вы сфокусируетесь именно на себе и своих хобби. Возможно и материальные вознаграждения.

Зато пострадать могут переговоры и и исследования. Получить удовлетворение в этих сферах не удастся. Вместо подсказки можно получить порцию критики.

Космический совет: избегайте сегодня шумных компаний. Постарайтесь провести день в спокойствии.

Водолеи

Ваш способ избежать споров, скандалов и неприятностей может стать умение уйти в себя. Способность чувствовать, верить и мечтать даст сил принять как должное обидную критику, разочарование или разлуку.

Любовь и музыка помогут убежать от плохих мыслей и вернуть хорошее настроение. Отложите все рутинные дела и деловые встречи, лучше посветите больше времени своему хобби и отношениям с самим собой.

Космический совет: кажется, вы давно не ходили к стоматологу. Пришло время заняться своим здоровьем.

Рыбы

Сегодня вам очень захочется высказаться, но этого лучше не делать. Вы можете грубо сформулировать предложение, сказать что-то с неправильной интонацией и встретить большую порции критики.

Постарайтесь избегать переговоров. А если собеседование будет отменено, а встреча отложена без вашего участия, значит судьба заботится о вас. Не стоит унывать.

Космический совет: избегайте разговоров с начальством. Есть риск попасть под горячую руку случайно.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

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