На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за последние пять лет

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 72 0

Спровоцирует ли это мощную магнитную бурю на Земле?

На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за последние пять лет

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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На Солнце произошла одна из крупнейших за последние пять лет вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Согласно данным специалистов, она продлилась с 15:53 до 16:32 по московскому времени. Сейчас на Солнце фиксируются сильные потоки излучения из области вспышки. По словам ученых, на Землю это событие особо не повлияет, поскольку вспышка произошла в области, находящейся за солнечным краем.

«По этой причине воздействие оказалось экранировано самим солнечным диском. Это достаточно редкое явления, которое в данном случае сыграло на пользу Земле», — пояснили специалисты в беседе в РИА Новости.

Прежде ученые предупреждали, что в наступившем 2024 году Солнце будет особенно активно, что вызовет на Земле частые магнитные бури. Что это за явление и как оно влияет на человека — читайте в нашем материале.

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