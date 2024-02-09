На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за последние пять лет

На Солнце произошла одна из крупнейших за последние пять лет вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Согласно данным специалистов, она продлилась с 15:53 до 16:32 по московскому времени. Сейчас на Солнце фиксируются сильные потоки излучения из области вспышки. По словам ученых, на Землю это событие особо не повлияет, поскольку вспышка произошла в области, находящейся за солнечным краем.

«По этой причине воздействие оказалось экранировано самим солнечным диском. Это достаточно редкое явления, которое в данном случае сыграло на пользу Земле», — пояснили специалисты в беседе в РИА Новости.

Прежде ученые предупреждали, что в наступившем 2024 году Солнце будет особенно активно, что вызовет на Земле частые магнитные бури. Что это за явление и как оно влияет на человека — читайте в нашем материале.