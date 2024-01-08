Ученый предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году

Метеозависимым придется нелегко.

В наступившем 2024 году Солнце будет особенно активно, что вызовет на Земле частые магнитные бури, рассказал ученый Сергей Богачев, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

По словам исследователя, 2024-й станет годом «максимума» солнечной активности, что означает массивные вспышки и большие магнитные бури. Как отметил эксперт, 2023-й выдался более «пассивным».

«Как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной», — подчеркнул специалист.

Исследователь также добавил, что в точности, конечно, спрогнозировать вспышки на Солнце нельзя. Однако составить прогноз об «общих тенденциях» ожидаемой геомагнитной обстановки возможно. На данный наблюдается приближение «максимума» после изменчивой активности солнца.

«Надо привыкать к тому, что в целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. В целом заметные бури, я думаю, будут ежемесячно происходить, думаю, две-три бури в месяц», — предупредил Сергей Богачев.

Максимум солнечной активности и магнитных бурь, по словам ученого, придется на май–июнь 2024 года. К декабрю же «оживленность» самой яркой звезды уменьшится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как самостоятельно предсказать магнитную бурю.