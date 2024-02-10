«Влияет на мешки под глазами»: Сергей Жуков рассказал, мешают ли дети его карьере

Солист группы «Руки Вверх!» является отцом пятерых детей.

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, будучи многодетным отцом (у него их пять), успевает не только уделять внимание семье, но и активно работать — выступать на сцене, сниматься в фильме и писать сценарий к сериалу «Плакса». В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru знаменитость рассказал, мешают ли дети его карьере.

«Количество детей влияет только на мешки под глазами. Бессонные ночи начались. Нужно отдать должное моей супруге. Хотела бы тоже выйти куда-то в свет, но ближайшие полгода это будет сложно», — признался артист на презентации нового сезона на платформе Wink.

Артист женат на Регине Бурд, бывшей солистке музыкального коллектива «ВИА Сливки», с 2007 года. Через год после свадьбы у пары появилась дочь Вероника, названная в честь греческой богини Ники. Девушка увлекается танцами и художественной гимнастикой, регулярно участвует в соревнованиях. В будущем она мечтает открыть свой бизнес.

В 2010 году родился сын знаменитостей Энджел. Необычное имя мальчику выбрали неслучайно. Как рассказывали супруги журналистам, во время отдыха в Израиле местный священник вручил им чашу с маслом и велел передать ее ангелу. Просьбу туристы сначала не поняли, но вскоре выяснилось, что они станут родителями второго малыша. В память о сказочной истории из путешествия Сергей и Регина назвали сына Ангелом. Парнишка играет в театре, озвучивает сказки и детские радиопередачи и уже неплохо зарабатывает. В прошлом году на концерте «Руки Вверх!» вместе с сестрой он исполнил свою песню «На тебя запал».

В 2014-м у Жукова и Бурд родился Мирон. Забавное прозвище — «Начальник завода» — он получил еще крошкой благодаря своему педиатру. Доктор спросил, как зовут малыша, а в ответ услышал — Мирон Сергеевич. И пошутил, мол, с таким именем только начальником завода становиться! На сцену мальчик пока не выходит, но и за его судьбой с интересом и большими ожиданиями наблюдают поклонники. Несколько месяцев назад семья пополнилась еще одним новым человеком. У Жукова родился сын, которого назвали Эваном.

Помимо четверых детей от Бурд у Жукова есть старшая дочь Александра (2001 года рождения. — Прим. ред.) от брака с Еленой Добындо, дочерью вице-президента АвтоВАЗа Михаила Добындо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков отказывается от концертов в Новый год.