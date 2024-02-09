«Провел замену»: Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 10 0

Зеленский уволил Шапталу с поста начальника Генштаба ВСУ

«Провел замену»: Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Кто назначен на место Сергея Шапталы?

На Украине продолжаются кадровые перестановки. Владимир Зеленский уволил с поста начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Сергея Шапталу.

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«Провел замену <…>. Новым начальником генштаба по предложению главкома (ВСУ. — Прим. ред.) Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича», — сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении в Telegram-канале.

Он также добавил, что Сырский также определил своих новых заместителей, однако их имена не были названы.

Сырский сменил на посту главкома ВСУ Валерия Залужного. Об отставке последнего стало известно накануне вечером. Стоит отметить, что кадровые перестановки не особо пришлись по душе украинцам. В центре Киева уже успел пройти митинг — около 70 недовольных граждан вышли на улицу с требованием вернуть Залужного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Залужного сняли с поста главкома ВСУ и какая его ждет теперь судьба.

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