«Да хоть налысо»: Агата Муцениеце кардинально сменила образ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Агата Муцениеце кардинально сменила образ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / agataagata; 5-tv.ru

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Ради кого знаменитость решилась на такое преображение?

Актриса Агата Муцениеце шокировала поклонников своим новым внешним видом. В социальной сети она опубликовала видео, на котором предстала с новым цветом волос. Ради кого знаменитость решилась на такое кардинальное преображение?

Чтобы сменить образ, актриса отправилась в салон красоты. При помощи техники мелирования Муцениеце осветлила волосы. Оказалось, что преображение не связано с приближающейся весной или новым мужчиной. Окрашивание потребовалось ей для участия в одном из кинопроектов.

«Да я ради роли хоть налысо», — подписала видео актриса.

Мнения интернет-пользователей разделились. Одним новый образ актрисы понравился, другим нет.

«С темными было лучше, с этим цветом ты бледная»;

«Немного старит»;

«Блондинка — это ваше, нежнее и легче выглядите»;

«Ужасно, цвет вам не идет»;

«Как седая. Бабуля», — написали пользователи сети.

При этом еще в начале года актриса интриговала публику видео с отдыха в Таиланде. На нем она крепко обнимала стоматолога Александра Соколенко за талию. При этом мужчину уже не первый раз видели рядом с актрисой. Так, пару лет назад Муцениеце приходила с врачом на премьеру. Тогда его перепутали с женатым кинорежиссером Климом Шипенко. Однако в конце января поползли слухи, что избранник актрисы бросил ее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой иск к Павлу Прилучному подала Агата Муцениеце.

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«Да хоть налысо»: Агата Муцениеце кардинально сменила образ

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