Круги под глазами и желтые волосы: Кристина Асмус неожиданно сменила имидж

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 18 0

Кристина Асмус поделилась сложным процессом преображения

Круги под глазами и желтые волосы: Кристина Асмус неожиданно сменила имидж

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В социальной сети актриса поделилась с подписчиками фотографией трудоемкой процедуры.

Известная актриса Кристина Асмус снова сменила стиль — звезда неожиданно перекрасилась в другой цвет волос. Процессом преображения она поделилась в своем личном блоге, пишет dni.ru.

Не так давно артистка стала брюнеткой, но вновь решила изменить образ. Как призналась Асмус, попрощаться со старым оттенком ей пришлось ради новой роли.

Однако знаменитость не ожидала, что процесс осветления может занять столько времени и сил. Также Кристина не предусмотрела, что качество волос может сильно ухудшиться.

Фотографией, снятой во время окрашивания, она поделилась в социальной сети. На ней актриса предстала перед поклонниками с пожелтевшими во время процедуры волосами. Она усомнилась в работе профессионала и задумалась, каким в итоге может получиться результат.

«Выхожу из черного. Интересно, а мастер точно знает, что он делает? Вот этот вот лук репчатый. Он по плану?» — подписала пост знаменитость.

Подписчикам пришлось напомнить Кристине, что процесс перехода в другой цвет волос очень трудоемкий и иначе выйти из темного оттенка нельзя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус обнародовала переписку с Гариком Харламовым.

-15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:01
США постарались: Германии предрекли потерю статуса промышленной сверхдержавы
12:43
Круги под глазами и желтые волосы: Кристина Асмус неожиданно сменила имидж
12:28
ВСУ обстреляли белгородский хутор Понуры, есть пострадавшие
12:25
«Пустеющая» страна: как население Украины стремительно сокращается
12:07
Шойгу посетил производство военных беспилотников в Удмуртии
11:49
Невыгодный концерт: Егор Крид «потерял» около пяти миллионов рублей после суда

Сейчас читают

Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Самые кинематографичные места России: где снимали популярные сериалы и фильмы
«Влияет на мешки под глазами»: Сергей Жуков рассказал, мешают ли дети его карьере
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса