Круги под глазами и желтые волосы: Кристина Асмус неожиданно сменила имидж

В социальной сети актриса поделилась с подписчиками фотографией трудоемкой процедуры.

Известная актриса Кристина Асмус снова сменила стиль — звезда неожиданно перекрасилась в другой цвет волос. Процессом преображения она поделилась в своем личном блоге, пишет dni.ru.

Не так давно артистка стала брюнеткой, но вновь решила изменить образ. Как призналась Асмус, попрощаться со старым оттенком ей пришлось ради новой роли.

Однако знаменитость не ожидала, что процесс осветления может занять столько времени и сил. Также Кристина не предусмотрела, что качество волос может сильно ухудшиться.

Фотографией, снятой во время окрашивания, она поделилась в социальной сети. На ней актриса предстала перед поклонниками с пожелтевшими во время процедуры волосами. Она усомнилась в работе профессионала и задумалась, каким в итоге может получиться результат.

«Выхожу из черного. Интересно, а мастер точно знает, что он делает? Вот этот вот лук репчатый. Он по плану?» — подписала пост знаменитость.

Подписчикам пришлось напомнить Кристине, что процесс перехода в другой цвет волос очень трудоемкий и иначе выйти из темного оттенка нельзя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус обнародовала переписку с Гариком Харламовым.