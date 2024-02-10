ВСУ обстреляли белгородский хутор Понуры, есть пострадавшие

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 23 0

У троих мужчин осколочные ранения.

ВСУ обстреляли белгородский хутор Понуры, есть пострадавшие

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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Белгородский хутор Понуры был обстрелян украинскими боевиками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки ВСУ пострадали трое мужчин. У них диагностированы осколочные ранения различных частей тела, всех их сейчас доставляют в больницу в Белгороде.

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