ВСУ обстреляли белгородский хутор Понуры, есть пострадавшие
| В России Срочная новость 23 0
У троих мужчин осколочные ранения.
Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Белгородский хутор Понуры был обстрелян украинскими боевиками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате атаки ВСУ пострадали трое мужчин. У них диагностированы осколочные ранения различных частей тела, всех их сейчас доставляют в больницу в Белгороде.
Читайте также
-15° 762 мм рт. ст.
78%
78%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
-0.37 97.94
-0.41
Нашли ошибку?