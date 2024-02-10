«У нас все было хорошо»: Алибасов рассказал о новом браке бывшей супруге

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 34 0

Бари Алибасов рассказал Лидии Федосеевой-Шукшиной о седьмой женитьбе

«У нас все было хорошо»: Алибасов рассказал о новом браке бывшей супруге

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Как поделился шоумен, с экс-женой у них остались хорошие отношения.

Не так давно стало известно, что основатель группы «На-на» Бари Алибасов женился в седьмой раз. Теперь в супруги он взял свою сиделку Елену. Во время передачи на федеральном телеканале музыкант поделился, что рассказал о браке своей бывшей возлюбленной Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Новая избранница Алибасова три года ухаживала за знаменитостью: вместе пара прошла долгий путь реабилитации композитора. Как признавался заслуженный артист РФ, во время процесса восстановления они с Еленой привыкли друг к другу и не захотели расставаться.

Брак знаменитости вновь стала активно обсуждать общественность, как и в случае с прошлой женитьбой музыканта, когда он связал себя узами с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Тогда Бари Алибасов заверял, что никогда не покинет возлюбленную и всегда будет с ней.

Однако супруги все же развелись в декабре 2020 года. Несмотря на расставание, пара продолжает общаться.

«У нас все было хорошо. Лида не первая жена в моей жизни, они были и были. Я ей, конечно же, сказал про новый брак. С Лидой остались в хороших и дружеских отношениях», — признался композитор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыта подноготная седьмой женитьбы Бари Алибасова.

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