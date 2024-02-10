В аэропорту Москвы задержали экс-гендиректора «Медицина 24/7» Серебрянского

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 36 0

Бывший главврач и основатель клиники находился в международном розыске несколько лет.

В аэропорту Москвы задержали экс-гендиректора «Медицина 24/7» Серебрянского

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Москве задержали бывшего гендиректора и главврача частной клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского, который находился в международном розыске с 2021 года. Как стало известно 5-tv.ru мужчину поймали полицейские в аэропорту Внуково после того, как он прилетел из Турции.

Сейчас Серебрянский арестован и помещен под стражу. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья.

Олег Серебрянский — основатель клиники «Медицина 24/7». Скандал вокруг медцентра поднялся после того, как во время лечения там скончалась пожилая москвичка Тамара Гулиа.

Учреждением занялся Следственный комитет РФ, было возбуждено уголовное дело. В разгар шумихи Серебрянский взял отпуск и исчез из поля зрения правоохранителей.

В январе этого года приговор по делу о смерти пациентки клиники получили бывшие заведующий отделением анестезиологии Руслан Павлов и врачи-реаниматологи Павел Наумов и Андрей Зимин. Павлов и Наумов получили по три года исправительных работ, Зимин — два года условного срока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жителя Камчатки задержали по подозрению в госизмене.

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